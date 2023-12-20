Taylor Swift'e tepki yağdı! Futbol maçlarını izlemek için 138 ton karbon emisyonu üretti

20 Aralık 2023 12:15 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:16

Geçtiğimiz yıl Taylor Swift, "dünyada en fazla CO2 emisyonuna neden olan ünlü" seçilmişti. Yani ünlü sanatçı, iklim değişikliğine dünyadaki herkesten daha fazla katkı sağlıyor. Şimdi yeni çıkan bir haber ise bu çalışmayı doğrular nitelikte veriler sunuyor.

Kansas City takımının oyuncusu Travis Kelce ile Taylor Swift'in adı bir süredir anılıyordu. Taylor Swift'in ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Kelce'i görmek için özel jetiyle sık sık seyahat ettiği ortaya çıktı. Yeni bir araştırmada özel jetin atmosfere saldığı karbondioksit emisyonu miktarı açıklandı.

Geçtiğimiz yılın "en büyük kirleticisi" seçilen Taylor Swift, yine yaptığı özel jet gezileriyle bu unvanı başkasına bırakmayacak gibi görünüyor.

ÜNLÜLERİN ÖZEL JET UÇUŞLARI "KARBONU AZALTMA" ÇALIŞMALARINI NÖTRLÜYOR

Swift, erkek arkadaşını görmek için programına sığabildiği kadar çok uçuş yapıyor. Bu uçuşların hepsini de özel jetiyle yapıyor elbette. Özel jetler de tıpkı diğer uçaklar gibi atmosfere binlerce kilograma eşdeğer CO2 emisyonu salıyor.

Pek çok ülkede fosil yakıtlı araçların kullanımı kademeli olarak yasaklanıp CO2 emisyonu miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar artarken, ünlülerin özel jet uçuşları tüm dünyada tepki çekiyor. Zira her gün özellikle sosyal medyada ve televizyonlarda halka mâl olmuş kişilerin, uzmanların vatandaşlara "karbon ayak izini küçültmeye" yönelik tavsiyeler verdiğini işitiyoruz. Ancak insanlar plastik yerine alternatif ürünler kullanıp, elektrikli araçlara geçiş yaparak karbon salınımını düşürmeye çalışsa da ünlülerin özel jetleriyle yaptıkları uçuşlar bütün bu çabaları adeta "çöp ediyor".

3 AY, 12 UÇUŞ, 138 TON CO2 SALINIMI

Eylül ayından beri birlikte görüntülenen Swift ve Kelce'in doğaya verdikleri zararın boyutu hesaplandı. Şu ana kadar Swift'in Kelce'i görmek için özel jetiyle 12 uçuş yaptığı öğrenildi. Bu yolculuklarda 12 bin 622 galon jet yakıtı kullanıldı ve bunun değerinin 70 bin 779 dolar olduğu hesaplandı.

"Taylor's Swifts Jets" adlı Instagram hesabından alınan verilere göre, şarkıcı ve söz yazarı Swift, son 3 ayda 138 ton CO2 emisyonuna neden oldu. Greenhouse Gas Equivalencies Calculator'ın (Sera Gazı Eşdeğerlik Hesaplayıcısı) göre bu, 17 evin bir yılda kullandığı enerjiye ya da bir diğer ifadeyle 26,9 evin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer.

Buna karşılık, çevreye verilen zararı onarılması ve dengenin yeniden sağlanması için 2 bin 282 ağaç dikilmesi gerekiyor.