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Haberler > Dünya > Tekne alabora oldu: En az 19 ölü var, sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tekne alabora oldu: En az 19 ölü var, sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tekne alabora oldu: En az 19 ölü var, sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Etiyopya'da en az 26 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 19 kişinin öldüğü olayda şu ana kadar sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Etiyopya'da feci kaza... Tekeze Nehri’nde bir tekne alabora oldu. En az 26 kişinin bulunduğu teknede 19 kişi hayatını kaybetti.

19 ÖLÜ VAR, SADECE 2 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Etiyopya’nın Eritre ile sınırını oluşturan Tekeze Nehri’nin Amhara bölgesindeki kısmında bir tekne alabora oldu. Kazada 19 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şu ana kadar sadece 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

7 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Yetkililer, kaza sırasında teknede en az 26 kişi bulunduğunu belirterek, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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