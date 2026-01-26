Anadolu Ajansı
Terör örgütü YPG, Suriye'de ateşkes anlaşmasını bozdu! Haseke'ye saldırıda ölü ve yaralılar var
Suriye haber ajansı SANA, Haseke kırsalındaki Al-Safa köyüne terör örgütü YPG'nin düzenlediği bombardıman sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.
Terör örgütü YPG, Suriye'de Şam ile imzalanan ateşkes anlaşmasına uymayarak saldırılarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
