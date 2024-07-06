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TFF Başkanı Büyükekşi'den Merih Demiral tepkisi: UEFA'ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TFF Başkanı Büyükekşi&#039;den Merih Demiral tepkisi: UEFA&#039;ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğiz

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA'nın, gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral’a 2 maçlık ceza vermesinin ardından TFF Başkanı Büyükekşi bir kez daha sert tepki gösterdi. Büyükekşi, "UEFA'ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğiz" dedi.

EURO 2024'dün en çok konuşulan ülkesi Türkiye, son 16 tur maçında Avusturya karşısında devleşerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin başarısını hazmedemeyen UEFA, bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Çifte standart sonrasında Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi kararı kınadığını açıkladı.

Türkiye'nin savunmasını almadan, Alman bir gazetenin kararı açıklamasının peşinen bir hüküm olduğunu gösterdiğini söyleyen Büyükekşi, "UEFA'ya en güzel cevabı yarın sahada vereceğiz" dedi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

VERİLEN CEZA HAKSIZ, HUKUKSUZ, ADALETSİZ

"Bugün Merih’e verilen ceza, haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olay olduğunu göstermiştir. Çünkü baktığınızda en büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza hem 1 maç ceza hem de bu ceza ertelenmiştir.

Merih’e verilen cezaya baktığımızda maçın UEFA tarafından görevlendirilen delegesi raporunda herhangi bir ceza yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının yaptığı açıklamadan sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da olayın ne kadar yanlı olduğunu, ne kadar kabul edilemez olduğunun en güzel belirtisidir.

ERDOĞAN, SAHADA KARŞILIK VERİLMESİNİ İSTEDİ

O yüzden bu verilen kararı kınıyoruz. Bugün akşama doğru Cumhurbaşkanımız aradı. O da aynı şekilde ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı, anlattık.

Bugün Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. O da yanı şekilde bu verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Çünkü yapılan hareket hiçbir şekilde siyasi bir manası olmayan, yüzyıllardan beri Türk milletinin, Türklüğünü simgeleyen bir hareket.

Bu konuda futbolcularımıza ve özellikle de Merih’e selam söyledi. Bunun en önemli karşılığının yarın sahada futbolcularımız tarafından verilmesini istedi.

50 BİN SEYİRCİYLE MİLLİ TAKIMI DESTEKLEYECEĞİZ

Ben de az önce gittim, hotelin kapısında bütün futbolcularımızı tek tek karşıladım. Bu konuyla ilgili hem kaptanımız Hakan’la hem Merih'le hem de hocamızla oturduk, konuştuk. Berlin’de 300 bin Türk yaşıyor. Fanzone’da da 100 bin Türk olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 50 bin seyirciyle takımımızı aynı Hamburg’da, Dortmund’da ve Leipzig’de olduğu gibi canı gönülden destekleyeceklerini hem beraber göreceğiz. Biz bu yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz.

EN GÜZEL CEVABI YARIN SAHADA VERECEĞİZ

27 sayfalık bir savunma hazırladık ama gördük ki bir gazeteye daha savunmamız alınmadan bir gün önce karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı yarın futbolcularımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda en güzel şekilde Hollanda karşısında vereceklerini düşünüyoruz.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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