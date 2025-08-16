TIME dergisi yazdı: Türkiye’nin en genç pilotu Defne dünyaya ilham oldu

Dünyaca ünlü TIME dergisi, tarihinde ilk kez hazırladığı “Yılın Kızları” listesiyle genç kadınların cesaretinive yeteğini onurlandırdı. 12-17 yaş arasındaki ilham verici 10 genç kız arasında ise Türkiye için gurur veren bir sürpriz vardı: 17 yaşındaki Defne Özcan!

Henüz genç yaşta gökyüzünde tarih yazan Defne, ülkemizin adını dünya sahnesine taşıdı. TIME, onu sadece bir pilot olarak değil, “topluma ilham veren genç liderlerden biri” olarak tanıttı.

TIME dergisi, hazırladığı “2025 Yılının Kızları” listesinde Türkiye’nin en genç kadın solo pilotu Defne Özcan’a geniş yer verdi.

Henüz 16 yaşında tek motorlu Aeroprakt-22 ile ilk solo uçuşunu gerçekleştiren Özcan, Türkiye’de bunu başaran en genç kadın oldu. Ancak Özcan’ın asıl amacı pilotluk kariyeri değil, Türk kadınlarını gökyüzünde ve STEM alanlarında cesaretlendirmek.

"BİR İLHAM DALGASI ETKİSİ OLUŞTURMAK İSTEDİM"

TIME dergisine konuşan Özcan, “Uçmanın verdiği özgürlük hissini çok seviyorum ama 16 yaşında tek başına uçan en genç Türk olduğumda, amacım pilot olmak değildi. Diğer kadınların da pilot olabilmesini sağlamak içindi” dedi.

Makine mühendisi bir babayla büyüyen Özcan, Türkiye’de kadınların STEM alanlarına daha fazla katılım göstermesi için yola çıktığını vurguladı. “Bir ilham dalgası etkisi oluşturmak istedim” sözleriyle de kararlılığını anlattı.

BROADWAY ŞARKISIYLA GÖKYÜZÜNE

Defne Özcan, 27 Ekim 2024’teki ilk yalnız uçuşunu rüzgarlı bir günde gerçekleştirdi. Kalkış öncesi heyecanını bastırmak için Broadway müzikali Wicked’den “Defying Gravity” şarkısını söyleyerek havalandığını anlattı.

“Kendimi %100 hazır hissetmeyi bekleseydim asla başlayamazdım” diyen genç pilot, korkularını yenmenin yolunun harekete geçmek olduğunu vurguladı.

HEDEF: BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK

Gelecekte makine mühendisi olmayı hedefleyen Özcan, özellikle biyomedikal sistemlere odaklanarak “insanların hayatlarında olumlu etki getirmeyi” amaçlıyor.

TIME dergisi, Özcan’ı “Türkiye’de inovasyonun ve kadın liderliğinin sembolü” olarak tanıttı.