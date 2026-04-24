TIME dergisi, son sayısında Küba’yı kapağına taşıyarak adanın son yılların en kritik jeopolitik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Venezuela’da Maduro’nun devrilmesinin ardından rotayı Havana’ya kıran Trump, “Donroe Doktrini” adını verdiği yeni stratejisiyle adada rejim değişikliği için baskıyı artırıyor.

Time Dergisi, son sayısındaki “Çöküşten önce: Küba, Trump'ın son hamlesini bekliyor” başlıklı kapağında Küba’nın son yılların en yüksek gerilim dönemlerinden birine girdiğini çarpıcı bir şekilde vurguladı. Kapakta, domino taşları metaforuyla muhtemel bir çöküş senaryosu işlenirken, ilk taşta Küba bayrağının yer alması dikkatlerden kaçmadı. Bu görsel, Venezuela’daki gelişmelerin ardından adada yaşanabilecek değişim ihtimaline bir işaret olarak yorumlanıyor.

Time Dergisinin Küba kapağı gündemi salladı! Çöküşten önce Trumpın son hamlesini bekliyor

“ÇÖKÜŞTEN ÖNCE: KÜBA, TRUMP'IN SON HAMLESİNİ BEKLİYOR”

“Çöküşten önce: Küba, Trump'ın son hamlesini bekliyor” başlığı atılan kapakta, Küba’daki ekonomik ve sosyal krizin derinleştiği belirtiliyor. Adadaki yakıt sıkıntısı, uzun süreli elektrik kesintileri ve sağlık sistemindeki aksaklıklar halkın günlük hayatını günden güne zorlaştırıyor. ABD’nin, Nicolás Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından Venezuela’dan Küba’ya yapılan petrol sevkiyatını kesmesinin krizi daha da ağırlaştırdığı vurgulanıyor.

Time Dergisinin Küba kapağı gündemi salladı! Çöküşten önce Trumpın son hamlesini bekliyor

TRUMP BASKIYI ARTIRIYOR

Öte yandan Trump’ın “Donroe Doktrini” adını verdiği yeni yaklaşımıyla bölgedeki müdahaleci politikalarını artırdığı ve “sıradaki hedefin Küba olduğunu” söylediği belirtiliyor.

Küba ve ABD arasındaki tansiyon günden güne yükseliyor. 10 Nisan’da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun gönderdiği heyet Havana’ya inerek tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Washington yönetimi masaya, siyasi tutukluların serbest bırakılması, tam internet erişimi ve kapsamlı yönetim reformları şartlarını koydu. Buna karşılık Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD’nin rejim değişikliği baskısını sürdürmesi halinde müzakereleri sonlandırabileceklerini açıkladı.

