Yapay zeka destekli süreçlerle geliştirilen ve bilim insanlarının bugüne kadar cesaret edemediği bir molekül, insan denemelerinde sona yaklaştı. ABD merkezli Insilico Medicine tarafından geliştirilen ilaç, ölümcül bir akciğer hastalığı için umut olurken, yapay zekanın sağlık alanında açtığı yeni dönemi gözler önüne serdi.

Yapay zeka tarafından tasarlanan ilk ilaç, küresel sağlık tarihinde kritik bir aşamaya ulaştı. ABD merkezli Insilico Medicine tarafından geliştirilen ve tamamen yapay zeka destekli süreçlerle ortaya çıkan Rentosertib adlı ilaç, ölümcül bir akciğer hastalığı için son denemelere yaklaştı.

ÖLÜMCÜL HASTALIK İÇİN UMUT KAPISI

Rentosertib, her yıl on binlerce kişinin hayatını kaybettiği idiyopatik pulmoner fibrozis hastalığını hedef alıyor.

Haziran ayında tamamlanan Faz II çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildi. İlacın önümüzdeki 18 ay içinde Faz III aşamasına geçmesi planlanıyor. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte onay sürecinin önü açılacak.

İLAÇ GELİŞTİRME SÜRESİ TARİHTE İLK KEZ BU KADAR KISALDI

Rentosertib, iki yıldan kısa sürede insan denemelerine ulaşarak ilaç geliştirme tarihinde ezber bozdu. Geleneksel yöntemlerle bu sürecin 4 ila 5 yıl sürdüğü biliniyor. Yapay zekanın sürece dahil edilmesiyle birlikte bu zaman çizelgesi radikal biçimde daraldı.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yapay zekanın ilaç keşfinde oynadığı rol, küresel ilaç şirketleri ve yatırım fonlarının yönünü de değiştirdi. Milyarlarca dolarlık yatırımlar, AI tabanlı ilaç geliştirme projelerine kaydırıldı.

Rentosertib örneği, bu alandaki dönüşümün ilk somut sonucu olacak.

KLİNİK SÜREÇLER SÜRÜYOR, GÖZLER ONAY AŞAMASINDA

Her ne kadar yapay zeka keşif sürecini hızlandırsa da klinik denemeler biyolojik takvimlere bağlı ilerliyor. Rentosertib’in Faz III süreci tamamlandığında, yapay zeka tarafından tasarlanan ilk ilacın dünya genelinde hastalara sunulması mümkün olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası