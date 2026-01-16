Fransa'nın Dijon kentinde bir araya gelen çiftçiler, Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla kamu binalarının ve Macron'un evinin önüne gübre, lastik ve saman döktü. Bazı çiftçiler ise yollara gübre yığarak trafiği tıkadı.

Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçilerin eylemleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin dört bir yanından traktörlerle Paris'e gelen Fransız çiftçiler, Ulusal Meclisin önüne tonlarca patates yığmışlardı. Araçlarını hükümet binalarının önüne çeken çiftçiler, bu kez farklı bir eylemle gündeme geldi.

MACRON'UN EVİNİN ÖNÜNE GÜBRE YIĞDILAR

Fransa'nın Dijon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hem yerlere hem de binaların üzerine hortumlarla gübre sıktı. Bazı çiftçiler ise yollara gübre yığarak trafiği tıkadı. Öte yandan çiftçilerin Cumhurbaşkanı Macron'un Le Touquet'de bulunan evinin önüne de gübre yığdığı görüldü.

"TARIM SEKTÖRÜNDEKİ EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ"

Ülkenin en büyük tarım kurumlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu'ndan (FNSEA) yapılan açıklamada UNPT'nin federasyonun seferberlik çağrısına destek amacıyla sembolik bir eylem gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Fransız tarım sektörünün, gelirlerini, normlarını, ülkenin tarım sektöründeki egemenliğini korumaya devam etmek için birlik içinde ve kararlı olduğu ifade edildi.

Ülke çapında yürütülen eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçiler aleyhine oluşturabileceği haksız rekabete karşı acil ve somut eylem planı talep edildi.

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI SÜRECİ

AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık bu ülkelerin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.

