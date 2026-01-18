İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘800’den fazla idama saygı duyuyorum’ açıklamasına tepki gösterdi. Bekayi “İran'da 800 kişinin idamına ilişkin konuşmalar sorumsuzca ve gerçek dışıdır. Mahkeme kararları zaman alır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu söylemişti.

Trump, açıklamasında "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler” sözlerine yer vermişti.

İRAN, TRUMP’I YALANLADI

İran’dan söz konusu idam iddiasına ilişkin bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasını "sorumsuzca" ve "gerçek dışı" olarak değerlendirdi.

“SORUMSUZCA VE GERÇEK DIŞI”

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bekayi, "İran'da 800 kişinin idamına ilişkin konuşmalar sorumsuzca ve gerçek dışıdır. Mahkeme kararları zaman alır. Böyle önemli bir konu hakkında zaten bu kadar hızlı karar verilemez” diye konuştu.

“HİÇBİR BÜYÜKELÇİLİK KAPANMADI”

Gösteriler esnasında bazı büyükelçiliklerin kapatıldığı yönündeki bir soru üzerine de konuşan İranlı Sözcü Bekayi şunları söyledi:

İnternetin kesilmesi ve olayların meydana getirdiği endişe nedeniyle bazı büyükelçiliklerin diplomatları, ülkelerine gitti fakat hiçbir büyükelçilik kapanmadı. Geçici olarak giden diplomatların bir an önce geri dönmelerini ve elçilik çalışmalarının normale dönmesini umuyoruz.

GÖSTERİLER YAYILMIŞTI

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

3 BİN 308 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

