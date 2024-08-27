Trump 'Amerikan tarihinin en utanç verici günü'nü açıkladı: Bize saygı duyulmaması bu yüzden

Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerleyişinin 3'üncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini belirten ABD eski Başkanı Donald Trump, dünyanın birçok yerindeki mevcut karmaşanın ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başladığını iddia etti.

ABD'de seçim günü yaklaşıyor, geri sayım sürerken adayların çalışmaları da hız kazanıyor. Bu kapsamda mitinglerine devam eden ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında konuştu.

"AMERİKAN TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ GÜNÜ"

ABD’nin Afganistan’dan çekildiği günü 'Amerikan tarihinin en utanç verici günü' olarak tanımlayan Trump, bu gelişmenin dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini iddia etti. Afganistan’dan çekilme utancının ABD’ye duyulan güveni yerle bir ettiğini vurgulayan Trump, “Bu yüzden Rusya, Ukrayna’ya girdi. İsrail’deki 7 Ekim saldırısı da bu yüzden oldu. Bize saygı duyulmaması bu yüzden. Bize saygı duyulmuyor” dedi.

Trump, “Onurlu ve güçlü bir şekilde çekilmemiz gerekiyordu. Bagram Hava Üssü’nün asla bırakılmaması gerekiyordu. Burası dünyanın en büyük hava üslerinden biri, Çin’in nükleer silah ürettiği yerden bir saat uzaklıkta. Burayı bıraktık, her şeyi bıraktık. Burayı Çin devraldı. Burası şimdi Çin kontrolünde, bunu hayal edebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN HER YERİNDE ALAY KONUSU OLDUK"

ABD’nin Afganistan’da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını vurgulayan Trump, “Afganistan’ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini biliyor musunuz? Bizim ahmak bir şekilde geride bıraktığımız silahları satıyorlar. 85 milyar dolar değerinde yeni tanklar, uçaklar ve hatta dürbünleri geride bıraktık. Gece görüş kapasiteleri olmadığı için geceleri savaşamıyorlardı. Şimdi savaşabiliyorlar. Buna inanmak mümkün değil. Böyle bir şeyin ülkemizin başına gelmesine izin veren bu insanlar ahmak. Dünyanın her yerinde alay konusu olduk” dedi.

"3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" UYARISI

Trump, “Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri süren Trump, “Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak” diye konuştu.

Başkanlığı döneminde savaşları önlediğini ve Amerikan askerlerinin zarar görmesini engellediğini vurgulayan Trump, Türkiye-Suriye sınırındaki 5 bin Amerikan askerine çekilme emri verdiğini hatırlattı. Trump, “Bir generalimizi arayarak, bir tarafta 400 bin diğer tarafta 300 bin kişilik bir ordu varken aradaki 5 bin asker iyi bir işlev görebilir mi diye sordum. “İyi olmayacak efendim” dediler. Onları derhal çekmelerini söyledim” dedi.