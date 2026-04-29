ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararını 'harika' olarak nitelendirdi. Trump, bu adımın petrol fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da 'Artemis 2' ekibini kabulü sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, söz konusu kararı olumlu değerlendirdi.

BAE'nin OPEC'ten ayrılmasının nasıl sonuçlar doğuracağına ilişkin konuşan Trump, "Bence bu harika bir şey" ifadelerini kullandı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile yakın ilişkisine de değinen Trump, bu kararın bağımsız bir enerji politikası izleme isteğinden kaynaklandığını belirtti.

"PETROL FİYATLARI AÇISINDAN İYİ BİR ŞEY"

Trump, alınan kararın küresel petrol piyasaları açısından etkilerine de değinerek, "Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD açısından bu gelişmenin herhangi bir sorun oluşturmadığını vurgulayan Trump, Washington yönetiminin geçmişte OPEC ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığını da hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Söz konusu adımın, küresel enerji dengeleri ve petrol arzı üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

