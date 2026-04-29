İran ile ABD arasında gerilim tırmanıyor. İran’dan, ABD’nin deniz ablukasına “emsalsiz bir karşılık” verileceği yönünde dikkat çeken açıklama geldi.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD’nin adımlarına karşı “emsalsiz bir karşılık” verileceğini ileri sürdü.

Açıklamada, İran'ın bugüne kadar sergilediği itidalin diplomasiye alan açmak ve ABD’nin koşulları değerlendirmesine fırsat tanımak amacı taşıdığı ifade edildi. Ancak gelinen noktada, deniz ablukasına karşı “pratik ve emsalsız” bir cevap hazırlığı içinde olunduğu belirtildi.

DAHA DA KIRILGAN HALE GELEBİLİR

Bölgedeki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen enerji ve ticaret akışını da doğrudan etkiliyor. Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun geçişleri kısıtladığını açıklamasının ardından, ABD’nin de bölgeye yönelik deniz ablukası planını devreye soktuğu bildirilmişti.

ABD tarafında ise diplomatik süreçlerin başarısızlıkla sonuçlandığı ve bunun ardından bölgedeki baskının artırıldığı yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Taraflar arasında askeri ve ekonomik gerilimin yükselmesi, küresel enerji ticaretinin kalbi sayılan Körfez hattında endişeleri artırırken, uzmanlar olası yeni adımların bölgesel istikrarı daha da kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

