ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan çıkarlarına hizmet etmediğini belirttiği 66 uluslararası kuruluştan çekilme kararnamesine imza attı. Bu kuruluşların 31’i Birleşmiş Milletler nezdinde bulunuyor ve karar, ABD’nin hem katılım hem de finansman desteğini sona erdiriyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’nin 66 uluslararası kuruluşla ilişkisini sonlandırdığı duyuruldu.

Açıklamada, “Başkan Trump, Amerikan çıkarlarına hizmet etmediği gerekçesiyle bu kuruluşlardan çekilmeyi emreden kararnameyi bugün yürürlüğe koydu” denildi.

Trump, BMye de resti çekti! ABD 31 kuruluştan resmen ayrıldı

HANGİ KURULUŞLAR OLDUĞU AÇIKLANMADI

Söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı alındığına dikkat çekilen açıklamada, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında hangi kuruluşlardan geri çekileceği bilgisi ise paylaşılmadı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI VE UNRWA'DAN DA ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

