ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'te katıldığı canlı yayında gazeteci Kristen Welker ile sert bir tartışma yaşadı. Welker'e "Ya ahlaksızsın ya da aptalsın" diyen Trump, ABC, CBS ve CNN'i de hedef aldıktan sonra röportajı yarıda kesti.

ABD Başkanı Donald Trump ile NBC News sunucusu Kristen Welker arasında gerçekleşen röportaj, ABD gündemine damga vurdu.

NBC'nin "Meet the Press" programına konuk olan Trump, seçimler, ekonomi ve iç siyasete ilişkin soruları cevaplarken zaman zaman gerilim yaşadı. Ancak röportajın ilerleyen dakikalarında tansiyon daha da yükseldi.

Trump, gazeteciye hakaret edip stüdyoyu terk etti: Ya aptalsın ya ahlaksız...

Welker'ın Trump'ın bazı iddialarına ilişkin kanıt ve açıklama istemesi üzerine ABD Başkanı sert tepki gösterdi. Trump, sunucuya hitaben, "Ya ahlaksızsın ya da aptalsın" ifadelerini kullandı.

ABD MEDYASINI DA HEDEF ALDI

Trump, yalnızca Welker'i değil, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını da sert sözlerle eleştirdi.

"Ahlaksızsın. ABC, CBS ve CNN de öyle" diyen Trump, söz konusu kuruluşların kendisine karşı taraflı yayın yaptığını savundu.

Trump, gazeteciye hakaret edip stüdyoyu terk etti: Ya aptalsın ya ahlaksız...

Röportaj boyunca medya kuruluşlarını sık sık hedef alan Trump, NBC'yi de "tek taraflı" ve "çarpık" bir yayın kuruluşu olmakla suçladı.

Trump, gazeteciye hakaret edip stüdyoyu terk etti: Ya aptalsın ya ahlaksız...

"ARTIK YETER"

Karşılıklı gerilimin tırmanmasının ardından Trump, röportajı sürdürmek istemediğini belirtti.

"Burada bitirelim. Artık yeter" diyen ABD Başkanı, görüşmeyi sonlandırdı.

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