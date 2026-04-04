ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda hem ana akım medyayı hem de NATO’yu tiye aldı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, NATO’nun geleceğine ilişkin yeni bir analiz yayımladı.

Gazetenin uluslararası baskısında yer alan haberde, Amerika olmadan bir Kuzey Amerika Antlaşması Örgütü mü başlığı kullanıldı.

Trump NATO üzerinden ABD basınıyla dalga geçti!

Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en köklü gazetelerinden New York Times (NYT) ile dalga geçerek şunları söyledi:

"Başarısız New York Times, güvenilirlikten yoksun olması ve favori başkanınız olan bana yönelik sürekli sahte haber saldırıları nedeniyle tirajının tamamen düşmesine yol açtı. NATO’dan 'Kuzey Amerika Antlaşması Örgütü' diye bahsetmişler. Oysa doğru adı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’dür, bu çok ilginç bir hata! New York Times’ta işe alım ve eğitim standartları ciddi şekilde düştü."

NATO TARTIŞMASI BÜYÜYOR

ABD Başkanı'nın NATO’ya yönelik sert eleştirileri, devam eden İran savaşının gölgesinde son haftalarda giderek şiddetlendi. Avrupa ülkeleri ve diğer Batılı müttefiklerin çatışmalara aktif olarak katılmayı reddetmesinin ardından Trump NATO'dan çekmekle tehdit edecek noktaya geldi.

The Telegraph gazetesine konuşan Trump, ayrılık fikri için "Bunun artık yeniden değerlendirme aşamasını bile geçtiğini söyleyebilirim. NATO beni hiçbir zaman ikna edemedi. Onların kağıttan bir kaplan olduğunu hep biliyordum ve bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu biliyor." demişti.

"ÖDEME KARŞILIĞI KATILIM" MODELİ

Öte yandan kendi finansman taleplerini karşılamayan üyeleri cezalandırmayı hedefleyen Trump, ittifakı bir "şirket" mantığıyla yönetmeye hazırlanıyor.

Yeni modelde, savunma harcaması hedeflerini tutturamayan ülkelerin karar alma süreçlerinden dışlanması ve hatta 5. madde korumasından mahrum bırakılması gündemde. İngiliz basınına göre Trump yeni NATO planını Ankara'da sunacak.

ABD yönetiminden bir kaynak, "Ödeme yapmıyorsanız, gelecekteki harcamalar için oy kullanmamalısınız. Avrupalılarla yaşadığımız hayal kırıklığı çok gerçek. Neyin tehdit olduğu ve ittifakın ne yaptığı konusunda bir diyalog başlatmamız gerekiyor. İspanya ve İngiltere'nin yaptıklarının kabul edilemez olduğu mesajını vermemiz gerekiyor.

İngiltere, başlangıçtaki yüzde 2 hedefini tutturmuş olsa da savunma harcamalarını artırmakta zorlanıyor. İngiltere şu anda, NATO müttefiklerinin 13’ünden orantılı olarak daha az savunma harcaması yapıyor." dedi.

