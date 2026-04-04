Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede bölgesel ve küresel konular ile NATO'yu ilgilendiren meselelerin ele alındığı belirtildi.

İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerini sürdürdüğünü de ifade eden Erdoğan, NATO'nun 66. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini vurguladı.

