Trump rekor anlaşmayı duyurdu! Kârın yüzde 90'ı ABD'nin olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını duyurdu. Buna göre Japonya, ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük tarifesi ödeyecek.

Nisan ayında ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirtmiş, ayrıca ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe konacağını ifade etmişti.

Japonya’ya yönelik karşılıklı tarife oranını yüzde 25 olarak açıklayan Trump, tepkiler üzerine karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Tokyo yönetiminin ABD’nin gümrük vergilerinden muaf tutulma yönündeki talebinin ardından ABD ve Japonya arasında ticaret müzakereleri başlamıştı.

JAPONYA İLE ANLAŞMA TAMAM

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri sonrasında ABD ile Japonya arasında başlatılan ticaret müzakerelerinde sona gelindi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Japonya ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Japonya, ABD’ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük tarifesi ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"KARLARIN YÜZDE 90'I ABD'YE KALACAK"

Varılan anlaşmayı 'şimdiye kadarkilerin en büyüğü' olarak niteleyen Trump, "Japonya, benim yönlendirmemle ABD’ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve kârların yüzde 90’ı ABD’ye kalacak. Bu anlaşma yüz binlerce iş imkânı sağlayacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı" dedi.

Ayrıca Japonya’nın ticarete açılacağını vurgulayan Trump, "Japonya, otomobiller ve kamyonlar, pirinç ile diğer bazı tarım ürünleri ve diğer şeyler de dahil olmak üzere ülkelerini ticarete açacak" ifadelerine yer verdi. Varılan anlaşmanın ABD için 'heyecan verici olduğunu' belirten Trump, "Özellikle, Japonya ile harika bir ilişkiye sahip olmaya devam edecek olmamız açısından çok önemli" dedi.