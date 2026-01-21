Trump’ın Gazze merkezli Barış Kurulu hamlesi, Avrupa’da büyük bir diplomatik krize dönüştü. 1 milyar dolarlık üyelik şartı tepki çekerken, reddeden ülkelerin sayısı hızla artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze merkezli yeni girişimi Avrupa’da büyük tepki topladı.

Trump’ın yaklaşık 60 ülkeye gönderdiği "Barış Kurulu" davetleri, AB başkentlerinde kabul görmedi.

İtalya, Fransa, Norveç ve birçok Avrupa ülkesi daveti reddetti. Kurula kayıtsız şartsız katılan ülkeler arasında Macaristan ve İsrail yer aldı.

İTALYA NET KONUŞTU: ANAYASAYA AYKIRI

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Roma yönetiminin Trump’ın Barış Kurulu'na katılmayacağını duyurdu.

Haberde, tek bir ülkenin lideri tarafından yönetilecek böyle bir yapının İtalya Anayasası ile bağdaşmadığı aktarıldı. Anayasaya göre İtalya’nın yalnızca devletler arasında eşitlik ilkesine dayanan uluslararası oluşumlarda yer alabileceği hatırlatıldı.

FRANSA’DAN İTİRAZ: BM’DEN ÇOK UZAK

Fransa da Trump’ın planına kapıyı kapattı. Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, kurulun tüzüğündeki yetkilerin ciddi endişeyle karşılandığını aktardı. Barrot, Trump’ın kurul başkanı olarak üyeleri onaylama, halefini belirleme ve alınan kararları veto etme gücüne sahip olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Paris’te yaptığı konuşmada, bu yapının Birleşmiş Milletler Şartı’yla hiçbir benzerliği olmadığını söyledi.

NORVEÇ DE REDDETTİ

Norveç hükümeti de Trump’ın “Barış Kurulu”na katılmayacağını açıkladı. Oslo yönetimi, kurulun mevcut uluslararası barış mekanizmalarıyla çeliştiği görüşünü paylaştı.

1 MİLYAR DOLARLIK ÜYELİK BEDELİ

Trump’ın planında yer alan en dikkat çekici maddelerden biri de kalıcı üyelik şartı oldu. Kurulda daimi üye olmak isteyen ülkelerden 1 milyar dolar ödeme talep edilmesi, Avrupa başkentlerini rahatsız etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, kurula katılacaklarını ancak bu bedeli ödemeyeceklerini açıkladı.

Al Jazeera’ya göre Trump’ın "Barış Kurulu" yalnızca hükümet temsilcilerinden değil, davet edilen ülkelerin devlet başkanlarından oluşan üçüncü bir kademeyi de içerecek şekilde kurgulandı.

Davet alan ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Ürdün, Arjantin, Kanada, Fas, Fransa, Rusya, Slovenya, İsrail, Yunanistan Tayland, Vietnam, Macaristan, Kazakistan, Beyaz Rusya ile Avrupa Komisyonu yer aldı.

İSVEÇ’TEN TRUMP’A REST: KATILMAYACAĞIZ

Barış Kurulu” girişimine Avrupa’dan bir ret daha geldi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Davos’ta yaptığı açıklamada, mevcut metin esas alındığında İsveç’in bu yapıya katılmayacağını duyurdu.

DAVOS’TA İMZA TÖRENİ, AVRUPA MESAFELİ

Trump, “tarihin en büyük ve en prestijli barış kurulu” olarak tanımladığı yapının kuruluşunu Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda törenle duyurmayı planladı. Ancak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Davos’a gitme ihtimalinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa liderlerinin büyük bölümünün törende yer almaması dikkat çekti.

GAZZE VURGUSU, İSRAİL DESTEĞİ ÖNE ÇIKTI

Trump’ın Barış Kurulu, Gazze'deki savaşı durdurmak için hazırlanan 20 maddelik planın kilit parçası olarak sunulmuştu. Kurulun ilk hedefinin Gazze olduğu belirlenmişti.

İsrail’in daveti koşulsuz kabul etmesi, Avrupa’daki tepkileri daha da sertleştirdi.

PUTİN DAVETİ AVRUPA’YI DAHA DA RAHATSIZ ETTİ

Diğer yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Barış Kurulu’na davet edildiğini açıkladı. Ukrayna savaşı devam ederken Putin’e davet gönderilmesi, AB içinde kırılmaya neden oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentonun onayı olmadan böyle bir yapıya katılmayacaklarını söyledi ve “Kimsenin bizimle oynamasına izin vermeyeceğiz” mesajı verdi.

