ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yönettiği özel sermaye şirketi Affinity Partners'ın, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi devralmaya yönelik teklifine dahil olduğu belgelere yansıdı.

Paramount'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi teklif dokümanında, Jared Kushner'in şirketinin de bulunduğu görülüyor.

Belgeye göre, Affinity Partners'ın yanı sıra bazı Körfez ülkelerinin varlık fonları da teklifte yer alıyor. Ancak bu kuruluşlar, Paramount'un teklifi duyurduğu basın açıklamasında anılmamıştı.

Kushner daha önce oyun devi Electronic Arts'ın (EA) 55 milyar dolarlık devralma sürecinde rol oynamıştı.

Paramount'un başında, Trump'ın destekçilerinden ve İsrail'e desteğiyle bilinen milyarder iş insanı Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor.

Trump'ın damadı belgelerde! Dev satın almada yer aldı

Trump, dün, damadı Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi." şeklinde cevap vermişti.

PARAMOUNT'TAN NETFLİX'İN SATIN ALMA HAMLESİNE KARŞI ADIM

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

