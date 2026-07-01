ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılı mali bildirimine göre, kripto para alanındaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelir 1 milyar doları aşarken, gayrimenkul, golf kulüpleri ve lisans anlaşmalarından da yüz milyonlarca dolarlık kazanç sağladı. Forbes'un aktardığına göre ABD liderinin tahmini serveti 6 milyar dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılına ait zorunlu mali bildiriminde yer alan rakamlar dikkat çekti. Buna göre; ABD Başkanı Trump’ın kripto para alanındaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelir 1 milyar doları aştı. ABD Başkanı, gayrimenkul, golf kulüpleri ve lisans anlaşmalarından da yüz milyonlarca dolarlık kazanç sağladı.

KRİPTODAN TOPLAMDA 1,1 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Donald Trump, 927 sayfalık bildirimde göreve başlamasından birkaç gün önce piyasaya sürdüğü Trump meme coininden 635 milyon dolar telif geliri bildirdi. Kendi oğulları ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çocukları tarafından kurulan kripto para şirketi World Liberty Financial'dan da 500 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini ifade etti.

Trumpın kripto geliri dudak uçuklattı! Bir yılda 1 milyar doları aştı

'TRUMP' MARKALI TİCARİ GİRİŞİMLERİNDEN DE MİLYONLAR KAZANDI

Bildirime göre; ABD Başkanı Trump ayrıca gayrimenkulden ve Trump temalı ürünlerden de milyonlarca dolar kazandı. ABD Başkanı, Florida’nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago kulübünden yaklaşık 77 milyon dolar, Florida'nın Doral kentindeki golf kulübünden 122 milyon dolar, New Jersey'nin Bedminster kentindeki, Florida'nın Jupiter kentindeki ve İskoçya'daki Turnberry'deki golf kulüplerinin her birinden de 30 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

ABD Başkanı, Trump markalı saatlerden elde edilen 4,7 milyon dolarlık telif gelirinin yanı sıra Trump markalı İnciller, spor ayakkabılar, parfümler ve gitarlardan elde edilen gelirlerle ticari girişimlerinden milyonlarca dolar kazandı.

Trumpın kripto geliri dudak uçuklattı! Bir yılda 1 milyar doları aştı

HUKUKİ DAVALAR DA GELİRİNE EKLENDİ

Donald Trump, çeşitli hukuki davalardaki uzlaşmalardan da yaklaşık 86,5 milyon dolar gelir bildirdi. Bunlar arasında ABC'ye karşı açılan davadan 16 milyon dolar, CBS Broadcasting ve CBS Interactive'den 16 milyon dolar, Meta'dan 24,5 milyon dolar, YouTube'dan 22 milyon dolar ve X'ten 8 milyon dolar yer aldı. Son mali bildirimindeki kazançlar, Trump'ın 2024 yılı için 600 milyon doların üzerinde gelir açıkladığı önceki bildirimin üzerine çıktı.

FIRST LADY, LİSANS ANLAŞMASINDAN 10,7 MİLYON KAZANDI

First Lady Melania Trump da bildirime 2025 yılı gelirini ekledi. Trump, geçtiğimiz yıl yayımlanan kendisi hakkındaki belgeselle ilgili bir "lisans anlaşması"ndan 10,7 milyon dolar kazandı. Ayrıca çevrim içi satılan dijital görseller olan NFT'lerin satışından da 6 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Trumpın kripto geliri dudak uçuklattı! Bir yılda 1 milyar doları aştı

FORBES’A GÖRE TRUMP'IN TAHMİNİ SERVETİ 6 MİLYAR DOLAR

Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en zengin insanları listesine göre Trump'ın tahmini serveti 6 milyar dolar olup, bu rakam 2024'teki 2,3 milyar dolardan yükseldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi ise başkanın net servetini 7,6 milyar dolar olarak hesaplıyor.

"DÜNYANIN KRİPTO BAŞKENTİ"

Beyaz Saray Başkan Yardımcı Basın Sözcüsü Anna Kelly, başkanın ABD'yi gururla "dünyanın kripto başkenti" haline getirdiğini söyledi. Anna Kelly, "Ne Başkan ne de ailesi hiçbir zaman çıkar çatışmasına girmemiştir ve girmeyecektir. Başkan Trump ve yönetiminin attığı tüm adımlar ABD halkının en iyi çıkarları doğrultusunda atılmaktadır. Bunun aksini öne süren sözde ‘gazeteciler’ ise Demokratların ve geleneksel medyanın yıllardır sürdürdüğü eski ve yanlış söylemi yeniden dolaşıma sokmaktadır" dedi.

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