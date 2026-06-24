ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin iyi ilerlediğini belirterek, Tahran yönetiminin önemli tavizler verdiğini söyledi. Trump, “İstediğim her şeye razı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere Kongre binasına girişinde basın mensuplarına konuşan Trump, “İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra Cumhuriyetçi vekillerle gerçekleştirdiği öğle yemeğinin ardından yaptığı açıklamada da İran konusuna değindi.

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE RAZI OLUYORLAR"

Görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirten Trump, iç politika başlıkları ve akaryakıt fiyatları gibi konuların ele alındığını söyledi.

İran ile ilgili açıklamasında sert ifadeler kullanan Trump, “İran bize gayet nazik davranıyor, istediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız” dedi.

Trump, daha önce Fox News’e yaptığı açıklamada ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran’a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak amacıyla girmesi halinde ABD’li denetçilerin de sürece eşlik edeceğini ifade etmişti.

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