Bugün CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yarın düzenlenecek törenle resmen AK Parti'ye katılıyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre , yarın düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve bugün CHP'den istifa eden ⁠Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katılacak.

Başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

ÇOK SAYIDA İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

Son olarak bugün CHP'den istifa eden İstanbul milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katılmıştı.

22 Haziran'da Ankara'nın Haymana ilçesinin CHP'li belediye başkanı Levent Koç partisinden istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye katılmıştı.

Levent Koç

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana biri büyükşehir, biri il, 13'ü ilçe, ikisi belde olmak üzere CHP'li 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

Özdemir ile birlikte son yerel seçimlerden bu yana doğrudan CHP'den AK Parti'ye iki milletvekili geçmiş oldu.

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Aralarında Mesut Özarslan da var

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı. Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.

2019 tarihinde ise T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla;

• ABB Belko Genel Müdürü

• ABB Portaş Genel Müdürü

• ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

• ABB Başdanışman

• Aski Spor Asbaşkanı

• Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Aralarında Mesut Özarslan da var

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 20 Ağustos 1975 tarihinde Nevşehir’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Nevşehir’de, lise eğitimini ise İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi’nde başlayan Arı, lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Kamu görevine 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanlığı ile başlamış, daha sonra Devlet Bakanları Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Bu süreçte merkezi idare içerisinde çeşitli pozisyonlarda yer alarak kamu yönetimi alanında deneyim kazanmıştır.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri olarak görevlendirilmiş, 2015 yılında ise Spor Hizmetleri Başkanlığı görevine atanarak yaklaşık üç yıl boyunca bu görevi yürütmüştür. 2018 yılında yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak amacıyla bakanlıktaki görevlerinden ayrılmıştır.

2019–2021 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış, yerel yönetim, şehircilik ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca UCLG-MEWA Saymanlığı görevini de üstlenmiştir.

Kamu görevlerinin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlarda yönetim görevlerinde de bulunmuştur. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Aralarında Mesut Özarslan da var

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’ de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti. Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu.Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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