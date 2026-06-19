Rüşvet ve cinsel saldırı suçlamalarından tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, yayınladığı mektupla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da geçtiğimiz günlerde Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verdiklerini açıklamıştı.

İSTİFA ETTİ

Gelişmeler takip edilirken Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, tutuklu bulunan Özcan'ın mektubunu paylaştı. CHP'den istifa ettiğini duyuran Özcan, "İşgal altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. İşbu istifa dilekçemin hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP Genel Merkezine kayyım olarak atananlara, kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

Tutuklu Tanju Özcan, CHP'den istifa etti! Mektubun her satırı zehir zemberek

"KILIÇDAROĞLU PARTİMİZA ÇÖKTÜ"

Özcan'ın il başkanına mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: "Sn İl Başkanım Tahsin Mert Karagöz, senin şahsında tüm Bolulu hemşehrilerimi saygı ile selamlarım. 21 Mayıs 2026 tarihinde, başarısızlıkları ile 13 kez sandıkta yenilmemizin baş aktörü Kemal Kılıçdaroğlu hukuken izah edilemeyecek bir karar ile partimize kayyım olarak atandı. Bazıları Kılıçdaroğlu'nun utanacağını ve böyle bir görev kabul etmeyeceğini iddia etse de, kayyım ipi malum çevrelerin elinde olacak şekilde polis ile partimize çöktü.

İlk gün bu karara tepki vererek istifa edecektim. Ancak sizlerin ve partili ağabeylerimin telkini ile beklemek zorunda kaldım. Ancak dün bu siyasi cuntanın beni disipline verdiklerini duyup, sosyal medya aracılığı ile istifamı duyurdum.

Sevgili kardeşim, Sen beni iyi tanırsın. Haksızlığa boyun eğen bir yapım hiç olmadı. "Arınma" kavramı ile akıllarınca beni kirletecekler, bunun içinde CUNTA DİSİPLİN KURULUNA sevk etmişler. Benim sizler ile birlikte 2023 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yaptığım 'değişim' temalı yürüyüşü unutamamışlar. Sokağa çıkmaya yüzü olmayan kiralık siyasetçilere muhatap olacak değilim.

Bana atılan bel altı iftiraların sebebi de, mahkumiyetim için yargılandığım dosya da yeterli delil olmayışıdır. Suçsuz olduğumu, beni daha uzun süre cezaevinde tutamayacaklarını biliyorlar. O yüzden de attıkları iftiraların çamur gibi iz bırakmasını umuyorlar. Ama öyle yağma yok. Biz itibarımızı atama ile almadık. Birileri de bize itibar bahşetmedi. Altını çamura bulasan da değeri düşmez."

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