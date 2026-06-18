İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından belediye yönetiminde dikkat çeken ayrılıklar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından, belediye yönetimindeki bazı isimler de CHP'den ayrılma kararı aldı.

Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız şekilde sürdüreceğini duyurmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

ÖZUSLU VE BAYSAK DA İSTİFA ETTİ

İstifa eden isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da yer aldı. Böylece Tugay'ın kararının ardından belediye yönetiminde peş peşe ayrılıklar yaşanmış oldu.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Tugay, açıklamasında çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Tugay, "Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'Mutlak Butlan CHP’si' bu mücadelenin çatısı değildir" demişti.

GÖZLER DİĞER İSİMLERDE

Söz konusu istifaların ardından gözler CHP İzmir örgütü ile belediye meclisindeki dengelere çevrildi. İstifaların yerel siyasette nasıl bir etki oluşturacağı ve yeni ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken, taraflardan süreçle ilgili yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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