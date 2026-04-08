Trump'tan medyaya sert tepki: Yaptıkları şarlatanlık
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen geçici ateşkes anlaşmasının detaylarının kamuoyuna açık şekilde tartışılmayacağını belirtti ve bu konuda haber yapan birçok medya kuruluşunun içeriğe dair doğru bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
- Trump, ateşkes maddelerini bildiğini iddia eden kişi ve medya kuruluşlarının kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.
- Bu kişi ve kurumlar hakkında federal düzeyde soruşturma başlatılacağını açıkladı.
- ABD Başkanı, geçici ateşkesin detaylarının yalnızca resmi müzakere sürecinde ve kapalı kapılar ardında ele alınacağını vurguladı.
- Trump, ABD için kabul edilebilir ve anlamlı anlaşma maddelerinin belli olduğunu ve bunları müzakereler sırasında kapalı kapılar ardında tartışacaklarını belirtti.
- Açıklamasında CNN'i de hedef alan Trump, kanalın ateşkesle ilgili haberlerinin doğru olmadığını savundu ve medyada yer alan bilgilerin spekülatif olduğunu ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen geçici ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşmanın içeriğine dair basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.
“DOLANDIRICILIK” VE “ŞARLATANLIK”
Trump, ateşkes maddelerini bildiğini iddia eden kişi ve medya kuruluşlarını hedef alarak, bu paylaşımların kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Söz konusu iddiaları “dolandırıcılık” ve “şarlatanlık” olarak nitelendiren Trump, bu kişi ve kurumlar hakkında federal düzeyde soruşturma başlatılacağını açıkladı.
ABD Başkanı, İran ile varılan geçici ateşkesin detaylarının yalnızca resmi müzakere sürecinde ve kapalı kapılar ardında ele alınacağını vurguladı. Trump, "ABD için kabul edilebilir ve anlamlı anlaşma maddeleri bellidir ve bunları müzakereler sırasında kapalı kapılar ardında tartışacağız. Bunlar, ateşkesi kabul etmemizin temelini oluşturan anlaşma maddeleridir" ifadelerini kullandı.
ABD askerleri bölgeden ayrılmıyor! Trump'tan "Lübnan ateşkese dahil değil" açıklaması
CNN'İ HEDEF ALDI
Öte yandan Trump, açıklamasında CNN’i de hedef aldı. Kanalın ateşkesle ilgili yaptığı haberlerin doğru olmadığını savunan Trump, medyada yer alan bilgilerin spekülatif olduğunu ileri sürdü.