ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen geçici ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, anlaşmanın içeriğine dair basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

“DOLANDIRICILIK” VE “ŞARLATANLIK”

Trump, ateşkes maddelerini bildiğini iddia eden kişi ve medya kuruluşlarını hedef alarak, bu paylaşımların kamuoyunu yanılttığını öne sürdü. Söz konusu iddiaları “dolandırıcılık” ve “şarlatanlık” olarak nitelendiren Trump, bu kişi ve kurumlar hakkında federal düzeyde soruşturma başlatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı, İran ile varılan geçici ateşkesin detaylarının yalnızca resmi müzakere sürecinde ve kapalı kapılar ardında ele alınacağını vurguladı. Trump, "ABD için kabul edilebilir ve anlamlı anlaşma maddeleri bellidir ve bunları müzakereler sırasında kapalı kapılar ardında tartışacağız. Bunlar, ateşkesi kabul etmemizin temelini oluşturan anlaşma maddeleridir" ifadelerini kullandı.

CNN'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Trump, açıklamasında CNN’i de hedef aldı. Kanalın ateşkesle ilgili yaptığı haberlerin doğru olmadığını savunan Trump, medyada yer alan bilgilerin spekülatif olduğunu ileri sürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası