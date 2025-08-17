Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Zelenskiy'i köşeye sıkıştıran talep! "Topraklarını Rusya'ya vermeye hazır olmalı"

Trump'tan Zelenskiy'i köşeye sıkıştıran talep! "Topraklarını Rusya'ya vermeye hazır olmalı"

- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Truth Socail'de, Loraine adlı kullanıcının, Ukrayna'nın "topraklarından vazgeçmesi" çağrısını yeniden yayınladı. ABD Başkanı'nın Truth Social'da paylaştığı paylaşımda, "Ukrayna, topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermeye hazır olmalı, aksi takdirde savaş ne kadar uzun sürerse o kadar çok toprak kaybedecek" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın "topraklarından vazgeçmesi" çağrısını yeniden yayınladı.

Trump'tan Zelenskiy'i köşeye sıkıştıran talep!

"TOPRAKLARINI VERMEYE HAZIR OLMALI"

ABD Başkanı'nın Truth Social'da paylaştığı paylaşımda, "Ukrayna, topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermeye hazır olmalı, aksi takdirde savaş ne kadar uzun sürerse o kadar çok toprak kaybedecek" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın topraklarını teslim etmesi için kimsenin zorlamadığını söylerken, Trump, Kiev'in topraklarını teslim etmesi gerektiğini ima etti.

MOSKOVA TAVİZ VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelerden taviz verdiğini açıkladı. Witkoff, Moskova’nın “Ukrayna’nın birkaç bölgesi için taviz verdiğini” iddia etti.

CNN’e konuşan Witkoff, Alaska’da gerçekleşen Trump-Putin zirvesinde tarafların “ABD’den Madde 5 koruması” benzeri güçlü güvenlik garantileri konusunda uzlaştığını söyledi.

