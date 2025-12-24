Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Paylaşımların yeni bir saldırı gibi servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİN TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, dolaşıma sokulan görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Bu görüntülerin bugünle ya da güncel bir olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

Karadeniz’de Türkiye, Rusya ve bölge ülkelerini ilgilendiren deniz trafiğiyle ilgili iddiaların dikkatle ele alınması gerektiğine işaret edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu. Resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntü ve içeriklerin paylaşılmamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’yi ve Karadeniz güvenliğini ilgilendiren konularda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiği mesajı verildi.

