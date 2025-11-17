Türk bayraklı LPG gemisi Ukrayna'da vuruldu!
Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan "ORINDA" adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında kimliği belirsiz bir füze veya roket tarafından vuruldu. Mürettebat, yangın çıkan gemiyi emniyetle terk etti.
- Türk makamları süreci yakından takip ediyor.
- Bu olay, Karadeniz'de Türk gemilerine yapılan çatışma kaynaklı saldırıların bir örneği.
Ukrayna’nın İzmail Limanı’nda tahliye işlemleri sırasında Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisi saldırı sonucu isabet aldı. Olayın ardından gemide yangın çıktı ve bölge hızla alarma geçirildi.
MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Gemide bulunan 16 Türk personelin tamamının gemiyi emniyetli şekilde terk ettiği açıklandı. Mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildiren yetkililer, personelin güvenli bölgede bulunduğunu aktardı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gemide çıkan yangına Ukrayna’daki itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemenin yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılacağı belirtildi. Türk makamlarının süreci yakından takip ettiği ifade edildi.
KARADENİZ’DE BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI
Ukrayna-Rusya savaşı süresince Karadeniz’de bulunan Türk bayraklı veya Türk sahipli bazı ticari gemiler daha önce de benzer şekilde çatışma kaynaklı isabetler almıştı. Bu olaylarda da genellikle liman yakınlarında seyir hâlindeki gemiler zarar görmüş, ancak mürettebatın büyük bölümü yara almadan kurtulmuştu. "ORINDA" gemisine yönelik son olay, bölgedeki çatışma ortamının deniz taşımacılığı üzerinde sürdürdüğü riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.