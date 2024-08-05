Türk Hava Yolları İran ve Lübnan'a uçuşları iptal etti
Dünya Haberleri
İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu iki ülkeye yapılacak akşam seferlerini iptal etti. SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos'a kadar askıya almaya karar verdi.
İran'ın 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları Orta Doğu'da savaşın yayılma riskini artırdı. Golan Tepeleri'ne yönelik saldırı sonrası İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah güçlerini vurdu.
Ayrıca Hamas lideri Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle birlikte savaş riski kapıya dayandı. İran ve İsrail, karşılıklı saldırı hazırlıklarını başlattı.
UÇUŞLAR PEŞ PEŞE İPTAL EDİYOR
İsrail'in Lübnan ve İran'la olan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda değişiklikler yaşanıyor.
Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için sefer saatlerinde değişikliğe gitti.
THY İLE PEGASUS'TAN LÜBNAN VE İRAN KARARI
THY ve Pegasus bu iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı. Akşam uçuşları iptal edildi.
Bu arada SunExpress ise Lübnan uçuşlarını 12 Ağustos'a kadar askıya aldı.