Türk Hava Yolları İran ve Lübnan'a uçuşları iptal etti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 5 Ağustos 2024 19:00 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 19:07 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail'in Lübnan ve İran'la yaşadığı gerilimin ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, bu iki ülkeye yapılacak akşam seferlerini iptal etti. SunExpress ise Lübnan seferlerini 12 Ağustos'a kadar askıya almaya karar verdi.