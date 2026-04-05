Avrupa’nın enerji can damarı olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı, Sırbistan topraklarında büyük bir sabotaj girişiminin eşiğinden döndü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pazar günü düzenlenen kritik operasyonda, Macaristan'a giden hattın hemen yakınındaki Kanjiza bölgesinde patlayıcı ve fünye dolu iki büyük sırt çantası bulunduğunu açıkladı.

Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesi TürkAkım’ın Sırbistan ayağında facianın eşiğinden dönüldü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan'a uzanan kritik boru hattının çok yakınında yüksek tesirli patlayıcılar bulunduğunu duyurdu.

TürkAkım’a sabotaj girişimi: Sırbistan Cumhurbaşkanı duyurdu

"GAZ HATTINA BİRKAÇ YÜZ METRE MESAFEDE BULUNDU"

Cumhurbaşkanı Vucic, Pazar günü yaptığı açıklamada, ordu ve polis birimlerinin Sırbistan'ın kuzeyindeki Kanjiza bölgesinde yürüttüğü operasyonun detaylarını paylaştı. Sırp lider, "Gaz boru hattından sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, içinde patlayıcı ve fünyeler bulunan iki büyük paket içeren sırt çantaları ele geçirdik" dedi. Ele geçirilen paketlerin boru hattına ağır hasar verebilecek ve bölgedeki birçok hayatı tehlikeye atabilecek kapasitede olduğuna değinildi.

VUCİC: "İSTİHBARATIMIZ BÜYÜK BİR FELAKETİ ÖNLEDİ"

Failler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmayan Vucic, ellerinde şu an açıklayamayacağı "bazı izler" olduğunu iletti:

"Konuyu yakından takip eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da soruşturmanın ilk sonuçları hakkında bilgilendirdik"

TürkAkım’a sabotaj girişimi: Sırbistan Cumhurbaşkanı duyurdu

TÜRKAKIM: SIRBİSTAN’IN ENERJİ CAN DAMARI

Balkan Stream olarak da bilinen bu hat, TürkAkım üzerinden gelen Rus gazını Sırbistan ve Macaristan’a ulaştırıyor. Avrupa Birliği adayı olan ancak Rus gazına büyük ölçüde bağımlı kalan Sırbistan, bu hat üzerinden piyasa fiyatının yaklaşık yarısına günde 6 milyon metreküp gaz ithal ediyor.

