Türkiye, mazlumların umudu! İsrail'in asıl korkusu Osmanlı

İsrail’in, Türkiye’nin garantörlüğünü istemediğini söyleyen Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Akkari “Çünkü Filistin’de yaşayan Osmanlı’nın izi ve ruhundan korkuyorlar” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Kanlı katliamlar eşliğinde yerle bir edilen Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşın bitmesi için görüşmeler devam ediyor.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Musa Akkari, gazetemize yaptığı açıklamada “İsrailoğulları tarihinin en uzun savaşını veriyor. Hem de arkasında altı devlet olduğu hâlde aradan geçen sekiz aya rağmen hiçbir hedefine ulaşamadı. Mevcut şartlarda daha fazla dayanamazlar. İsrail Başbakanı Netanyahu için iki yol var: Ya tüm direnişi diz çöktürecek ya da hapse girecek. Birincisi olmadı. İkinci seçeneğin de olmaması için yegane umudu şiddet sarmalının sürmesi. Hatta tüm bölgeye yayılması.

Ancak 7 Ekim öncesi ‘efsane’ ve ‘yenilmez güç’ olarak görülen siyonist ordu ve MOSSAD, şu an aciz durumda. ‘Orta Doğu’nun jandarması’ denilen İsrail bütün imajını kaybetti. Bir avuç inanmışın direniş çemberini aşamadılar. Bu Kurban Bayramı, Allah’ın izni ile Filistin’in zafer bayramı olacak. Kan dökmekte ısrar ederlerse de biz bütün senaryolara karşı hazırlıklıyız. Refah’ta 14 kilometre uzunluk ve 150-200 metre derinlikte bir şeritte mahsur kaldılar. Zaten kendi teklifleri olan ateşkes şartlarını metin hileleri ile da savsaklayıp zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ancak altı destekçi ülke ve siyonist çete için süre doldu” dedi.

MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Katar ve Kahire müzakere süreçlerine de değinen Dr. Musa Akkari “Bizim garantör ülke listemizin ilk sırasında Türkiye var. İsrail bu listede Türkiye’nin olmaması için her şeyi yaptı. Çünkü Türklerin varlığı onları korkuttu. Siyonist vahşet sadece İsrail’i değil; arkasındaki güçlerin de tüm demokrasi, insan hakları, adalet söylemlerini yıktı. Türkiye savunduğu değerler ile bizim ve diğer mazlum milletler için umut olmaya devam ediyor. Ayrıca Filistin’de var olan Osmanlı izleri ve yaşayan ruh, İsrail’i korkutuyor. Mescid-i Aksa bütün insanlığın ortak mirası ve Müslümanların ilk kıblesi. Bu savaş özünde, onu yıkmak isteyenler ile korumaya çalışanların mücadelesidir. Osmanlı bu uğurda binlerce şehit verdi. Biz de aynı mirasa sahip çıkıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN ALTERNATİFİ YOK

Bu vahşetin yakın bir dönemde biteceğini söyleyen Akkari “Önce ateşkes, sonra barış müzakereleri başlayacak. Her şeyden önce İsrail, onca işkence ve cinayetlere ek olarak enkaza çevirdiği Gazze’nin tazminatını ödemek zorunda. Sonra da yeniden imar dönemi başlayacak. Filistin yönetimi ve topyekûn halk olarak bu aşamada alternatifi olmayan ülke olarak Türkiye’yi görüyoruz. TOKİ ve benzer kurumlar en kısa sürede Gazze’yi ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Özellikle Katar ve Kuveyt finans desteği açısından hazır ülkeler. Diğer yandan BM, Körfez, İslam İş Birliği Teşkilatı, Arap Ligi, Rusya ve daha birçok ülke ve kuruluş bu konuda desteğe hazır olduğunu iletti. Türk kardeşlerimiz şunu bilsin ki, Filistin direnişi lanetli işgalcilerden aman dilemiyor, dilemeyecek. Bu savaştan izzetimizle galip çıkacağımıza ve gücümüzü inancımız ve yalnızca kendi halkımızdan ve Müslüman kardeşlerimizden aldığımızdan emin olsunlar. Mescid-i Aksa için başlayan tufan, zaferle son bulacak inşallah” diye konuştu.