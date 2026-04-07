Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Türkiye’ye duyduğu minneti dile getirerek, 'Bugüne kadar yaptığımız en olumlu görüşmelerden biriydi, Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

İstanbul barışın adresi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i ağırlamıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, "Erdoğan ile yapılan bu toplantı, bugüne kadar yapılan en olumlu görüşmelerden biriydi" diyerek Türkiye'ye teşekkür etti:

Görüşmede enerji arz güvenliğinden karşılıklı ticarete kadar kritik başlıklar ele alınırken, Ukrayna heyetinden de Türkiye'nin stratejik rolüne övgü dolu açıklamalar geldi.

"ENERJİ VE LOJİSTİK GÜVENLİĞİMİZ TÜRKİYE'YE EMANET"

Zelenskiy, Türkiye ile iş birliğinin Ukrayna için hayati önem taşıdığına değinerek, "Türkiye ile birlikte çalışmak bize enerji güvenliği ve lojistik güvenlik sağlıyor. Yeni ortak adımlar atmak için sağlam bir temel var" dedi.

Naftogaz Başkanı'nın da İstanbul'da alınan kararları hayata geçirmek için Türk makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalıştığı aktardı.

ŞAM'DA TARİHİ ÜÇLÜ MEKANİZMA: TÜRKİYE-SURİYE-UKRAYNA HATTI KURULDU

İstanbul'daki zirvenin hemen ardından diplomasi trafiği Suriye'ye taşındı. Zelenskiy, Türkiye'ye ait özel bir uçakla Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımıyla Türkiye-Suriye-Ukrayna arasında stratejik bir üçlü mekanizma kuruldu.

Bakan Fidan’ın Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Suriye’nin askeri kapasitesinin geliştirilmesi en önemli başlık olarak öne çıktı.

Suriye’nin iç güvenliği ve sınırlarının korunması noktasında en yakın iş birliği yaptığı ülke Türkiye olurken, Ukrayna’nın gelişmiş askeri teknolojisi ve savaş tecrübesinin de bu sürece dahil edilmesi kararlaştırıldı

Ayrıca yeni format kapsamında güvenlik iş birliği, gıda güvenliği ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti en önemli öncelikler olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin kesintisiz süreceğini de yineledi.

KÖRFEZ'DEN SURİYE'YE UZANAN GÜVENLİK KALKANI

Ukrayna'nın savaş tecrübesi ve hava savunma teknolojisini bölge ülkeleriyle paylaşma isteği, Ankara tarafından destekleniyor.

Özellikle Suriye'nin askeri kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni güvenlik kurumlarının oluşturulması sürecinde Türkiye ve Ukrayna'nın tecrübeleri kritik rol oynayacak.

