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    Türkiye ve Avrupa'ya muzlar arasında tonlarca kokain gönderen çeteyi Europol çökertti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye ve Avrupa&#039;ya muzlar arasında tonlarca kokain gönderen çeteyi Europol çökertti

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol, Ekvador’dan Türkiye ve AB ülkelerine muzlar arasında tonlarca kokain gönderen çeteyi çökertti. Türk polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

    Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı ve Türk Polisi uyuşturucuya ortak darbe vurdu. Ekvador’dan muz yüklü konteynerler ile Türkiye, Hollanda ve Belçika’daki limanlara tonlarca kokain gönderen bir çete gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.

    UYUŞTURUCU TİCARETİNE DEV OPERASYON

    BBC Türkçe'nin haberine göre Europol, İspanya’nın Marbella kentinde yaşayan Arjantin asıllı bir İtalyan iş insanı hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, Ekvador’da yaşayan bir Arnavut vatandaşı ile suç ilişkisi saptandı. 

    Şirketlerini hem suç faaliyetlerini hem de mali işlemleri gizlemek için kullandığı belirlenen şüpheli ile İtalyan iş insanı 4 ton kokain almak üzere Kolombiyalı tedarikçilerle anlaşma yaptı.

    MUZLAR ARASINA KOKAİN GİZLEDİLER

    Önce Kolombiya'dan Ekvador'a daha sonra da Türkiye ve AB ülkelerine dağıtımını ayarlanan uyuşturucu sevkiyatı için Ekvadorlu meyve şirketlerini paravan olarak kullanıldığı ve  muzların arasına, 15 ile 40 kilo arasında değişen miktarlarda kokain gizlendiği tespit edildi.

    3 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    İspanya ve Ekvador polisi, 6 Şubat’ta belirlenen hedeflere baskın düzenledi. Soruşturma sırasında Türkiye, Belçika, Hollanda ve Arnavutluk emniyet yetkilileri ile de işbirliği sağlandı. Türkiye ve diğer üç ülkede yapılan operasyonlarda 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

    Türkiye ve Avrupa'ya muzlar arasında tonlarca kokain gönderen çeteyi Europol çökertti

    KARA PARA AKLANIYORDU

    Europol’den yapılan açıklamaya göre, suç örgütünün Arjantin asıllı İtalyan lideri, İspanya'daki yasal işletmelere yatırım yaparak uyuşturucu gelirinin aklanmasında önemli bir rol oynadı.

    Örgütün, Ekvador'dan AB'ye muz üretimi ve ithalatı yapan bir şirketin yanı sıra Marbella'daki spor merkezleri, Granada'daki ticari merkezler ile çok sayıda bar ve restoran gibi birçok ticari faaliyeti bulunuyor.

    AVRUPA ÇAPINDA DAĞITIM AĞI ÇÖKERTİLDİ

    Suç örgütünün Batı Balkanlar'da güçlü bağları bulunduğu ve Avrupa çapında yaygın bir uyuşturucu dağıtım ağını yönettiği belirlendi.

    Europol operasyonu sırasında örgütün İspanya ve Ekvador’daki 2 liderinin de aralarında olduğu toplam 31 kişi tutuklandı.

    Suç örgütünün liderlerine ait toplam 48 milyon euro değerindeki mal varlıkları donduruldu.

    Operasyonda, 25 araç, 10 ateşli silah, yaklaşık 13 milyon euro değerinde elektronik ekipman ve 3 milyon euro nakit paraya da el kondu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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