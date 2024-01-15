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    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye, son zamanlarda büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayiinde gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. İHA'larımız hakkında inceleme hazırlayan Alman gazetesi FAZ, itiraf gibi bir analize imza attı. "Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete ''Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü." dedi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları bu sefer Alman basının gündeminde.

    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı. Alman gazete, "Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor" başlığı ile yayınladığı analizde şu yoruma yer verildi:

    Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü. En son model: Anka-3 hayalet drone.

    Alman gazete bu yorum ile Türkiye'ye yönelik yasakların işe yaramadığını da itiraf etti.

    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    SAVUNMAYA DEV KATKI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anka-3 hayalet savaş drone'unun ilk uçuşunu bizzat duyurduğunu belirten FAZ yazıda şu ifadelere yer verdi;

    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    'Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu ilk paylaşan Recep Tayyip Erdoğan, X platformunda uçağın ileri teknolojisiyle ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını yazmıştı. Drone, devlete ait silah şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi.'

    ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

    Anka-3'ün sızdırılan tasarım görsellerinde tasarımı hakkında; V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motora sahip olduğu çıkarımı yapıldı.

    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    Ayrıca edinilen bilgilere göre Anka-3'ün 7 tonluk kalkış ağırlığı olacak. ANKA-3 TİSU/MİUS için gemiye iniş kalkış kabiliyeti de öngörülmüş olduğundan hizmete girdiğinde sadece hava üslerinde değil, uçak gemisi/LHD gibi su üstü harp gemilerinde de görev yapabilecektir.

    Anka-3'ün teknik özellikleri:

    Azami hız: 835 km/s
    Servis irtifası: 40,000 ft
    Yararlı Yük Ağırlığı: 1200 kg
    Havada Kalış Süresi: 10 saat

    Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AlmanyaANKA-3
    Haberler > Dünya > Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor
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