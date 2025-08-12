Türklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor! İran Cumhurbaşkanı talimat verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, çocuklara Türk isimlerinin verilmesine yönelik uygulanan yasakların kaldırılması için talimat verdi.

15 BİNDEN FAZLA İMZA DİKKATE ALINDI

İran medyasının aktardığına göre, Pezeşkian, vatandaşların imzaladığı ve Türk isimlerine getirilen yasakların kaldırılmasını talep eden dilekçeyi dikkate alarak, İran Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İdaresi’ne konunun incelenmesi ve kısıtlamaların kaldırılması yönünde talimat gönderdi.

İlgili Haber Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe atasözüyle gönderme: Geçme mamert köprüsünden!

Karar, 15 bin 761 kişinin imzaladığı “Balamın Adı” kampanyası kapsamında sunulan dilekçenin ardından alındı.

AZERBAYCAN TÜRKLERİ ARASINDA İSİM SORUNU

Daha önce, İran’daki Azerbaycan Türkleri arasında yeni doğan çocuklara Türk isimleri verilmesinin resmi olarak onaylanmaması nedeniyle sorun yaşanmıştı.

İran'daki Türkler Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İçişleri Bakanı ve Meclis Başkanı’na açık mektup göndererek “Balamın Adı” kampanyasını başlatmıştı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Kampanya organizatörleri, amaçlarının İran yasalarında yer alan “Medeni Hal Kayıtları Kanunu”nun 20. maddesinin değiştirilmesi olduğunu belirtildi.