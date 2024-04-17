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Uçakta şüpheli paket alarmı! Birmingham Havalimanı kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Uçakta şüpheli paket alarmı! Birmingham Havalimanı kapatıldı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Birmingham Havalimanı'ndan Belfast'a gidecek olan uçakta şüpheli paket bulunmasıyla havalimanı kapatıldı. Uçuşların 18.00'de yeniden başladığı bilgisi paylaşıldı. 

Britanya'nın Birmingham Havalimanı'nda bir uçakta şüpheli paket bulundu. Şüpheli paketin ardından Belfast'a gidecek olan Aer Lingus Havayolları uçağı, Birmingham'a geri dönmek zorunda kaldı. 

Havalimanı, acil servislerin olay yerine gelmesiyle birlikte uçuşların geçici olarak durdurulduğunu doğruladı. 

Yolcular uçaktan indirilirken, piste bomba imha ekibi araçları ve 4 polis arabası getirildi. Uçuşların 18.00'de yeniden başladığı bilgisi paylaşıldı. 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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