Ukrayna bildirdi, Rusya onayladı: Rus çıkarma gemisi 'Novoçerkassk' vuruldu

26 Aralık 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:23

Gözler Gazze'deki çatışmalara çevrilmişken, Kuzeyde savaş hız kısmeden sürüyor. Bölgesel çatışmalara dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Karadeniz filosunun amiral gemisi olan ve Karadeniz'deki en güçlü gemi olduğunu düşünülen Moskova kruvazörünün batmasının ardından, aynı filoya ait büyük çıkarma gemisi olan Novoçerkassk da Ukrayna uçakları tarafından vuruldu.

UKRAYNA: GEÇ OLMADAN EVİNİZE DÖNÜN

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk'un Telegram platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Karadeniz filosuna ait bir çıkarma gemisini vurduklarını açıkladı. Nikolay, 2022 yılında batırılan amiral gemisi Moskova kruvazörünü hatırlattığı açıklamasında,

"Ve Rusya'nın filosu gittikçe küçülüyor! Bu kez, Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskva kruvazörünü, büyük amfibi hücum gemisi Novoçerkassk takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren pilotlara teşekkür edern Olesçuk, Kırım'ı ele geçiren Rusya'ya hitâben, "Pantolonlarınızı giyin ve çok geç olmadan Kırım'ımızdan 'evinize dönün'" dedi.

MOSKOVA ONAYLADI: GEMİMİZ HASAR ALDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Feodosiya Üssü'ne güdümlü uçak füzeleriyle yaptığı saldırıyı püskürtürken, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk hasar gördü." dediği kaydedildi.

Rus hava savunma sistemlerinin, Mıkolayiv'in 125 kilometre kuzeydoğusundaki Jovten yerleşiminin civarında güdümlü füzeleri fırlatan Ukrayna'ya ait 2 Su-24 taktik uçağını imha ettiği belirtildi.

Rusya tarafından Kırım'a yönetici olarak atanan Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna saldırılarında 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Novoçerkassk gemisi, Akdeniz'e inmek için birçok kez İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapmıştı.