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Ukrayna kendi ürettiği ogdana motorlu topçu sistemini cephede kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile savaşta olan Ukrayna, ABD ve NATO ülkelerinden destek almaya devam ediyor. Bir yandan da kendi savunmasını güçlendirmeye çalışan Ukrayna, NATO standartlarında ürettiği ilk 2S22 ‘Bogdana’ motorlu topçu sistemini cephede kullanmaya başladı.


Yeni nesil yerli olarak geliştirilen kundağı motorlu 155 mm obüs Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birimlerinde kullanılmakta olup, bunlar arasında 100. Ayrı Mekanize Tugayı da bulunmaktadır.

2S22 “Bogdana”nın geliştirilme süreci 2016 yılında başlamış olup, Ukrayna'nın topçu kapasitelerinde önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Tasarım aşamasında, Ukrayna'da daha önce üretilmemiş özel bir namlu kullanılmıştır.

KrAZ-63221 şasisine monte edilen ve zırhlı bir kabine sahip olan “Bogdana”, Ocak 2022'de yapılan ilk ateş testlerinde 450 mermi atışını başarıyla gerçekleştirmiştir ve 42 kilometre menzil elde etmiştir. Tam test döngüsünü tamamlamamış olmasına rağmen, devam eden çatışmalar sırasında hizmete alınmıştır.

Eski Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 2S22 “Bogdana”nın Ocak 2023 itibarıyla tam üretime geçtiğini ve ilk birimlerin takip eden aylarda teslim edilmesinin planlandığını bildirmişti. Bu gelişme, Ukrayna'nın askeri teknolojisi ve operasyonel kapasiteleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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