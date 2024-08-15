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Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu: Onlarca ölü ve esir var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu: Onlarca ölü ve esir var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Savaşın başından bu yana ilk kez Kursk üzerinden Rusya topraklarının içlerine giren Ukrayna, bugün Rus askeri konvoyuna saldırdı. Saldırıda, onlarca Rus askeri öldü. 100'den fazla Rus askeri ise esir alındı.

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk sınırlarına ilerlemesiyle birlikte savaşta bir cephe daha açıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, karşılık vereceklerini söylese de Ukrayna birlikleri ilerleyişini hızlandırdı. 

RUS ASKERİ KONVOYU VURULDU

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda onlarca Rus askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu, ayrıca çok sayıda askeri aracı da imha etti.

ONLARCA ÖLÜ VAR

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, askeri kamyonların içerisinde onlarca Rus askerin cansız bedeni olduğu görüldü.

UKRAYNA, 100'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ ESİR ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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