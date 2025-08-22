Ukrayna’dan Putin’in kurmayına suikast! Korgeneral Abachev ağır yaralandı

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesinde üst düzey bir Rus komutana yönelik düzenlediği drone saldırısında Korgeneral Esedulla Abaçev’i ağır yaraladı.

KURSK'TA KANLI GECE: FPV DRONLARIYLA SUİKAST

Ukrayna Rusya'nın Kursk bölgesinde düzenlediği saldırının görüntülerini paylaştı. Rylsk kasabası yakınlarında gerçekleşen operasyonda, Rusya'nın "Sever" kuvvetleri komutan yardımcısı Korgeneral Esedulla Abachev’in askeri aracı, UA_REG Team birimi tarafından kullanılan FPV dronlarıyla vuruldu.

Saldırı, Rylsk-Khomutovka otoyolu üzerinde hareket eden askeri konvoya yönelik gerçekleştirildi.

Yayınlanan videolarda dronların hedef üzerindeki uçuşları ve aracın tam isabetle vurulma anı yer aldı.

KOLUNU VE BACAĞINI KAYBETTİ

Ukrayna istihbaratına göre Abachev saldırıda ağır yaralandı. Sağ kolu ve bir bacağını kaybeden Rus general, bölgeden askeri nakliye uçağıyla tahliye edilerek Moskova’daki Vişnevski Merkez Klinik Hastanesi'ne kaldırıldı.

PUTİN'İN SAVAŞ GENERALİ: ABACHEV KİMDİR?

Dağıstan doğumlu Korgeneral Abachev, 1989 yılında Kharkiv Muhafız Yüksek Tank Komuta Okulu’ndan, 2002 yılında ise Rus Silahlı Kuvvetleri Kombine Silahlar Akademisi’nden mezun oldu. Askeri kariyeri boyunca Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Çeçenistan savaşları, 2008 Rusya-Gürcistan savaşı ve Suriye’deki askeri operasyonlarda görev yaptı.

2022 yılından bu yana Rusya’nın Ukrayna’daki işgal operasyonlarında doğrudan komuta kademesinde bulunan Abachev, özellikle Luhansk bölgesindeki saldırıların yönetilmesinde aktif rol üstlenmişti.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİLER

Ukrayna’nın Rus generallerini hedef alan saldırıları ilk değil. 25 Nisan’da da Rusya Genelkurmay Ana Harekât Dairesi eski başkan yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, Moskova yakınlarında bir araç patlamasında hayatını kaybetmişti. El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 59 yaşındaki Moskalik olay yerinde hayatını kaybetmişti.