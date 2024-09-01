Ukrayna'dan Rusya'ya 158 İHA ile saldırı! Hepsi tek tek vuruldu

Taraflar son dönemde insansız hava araçları ile saldırılara ağırlık verdi. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 158 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin 158 İHA'yı vurulduğu kaydedilirken, bunların 2'sinin başkent Moskova'da, 7'sinin ise Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. VURULAN İHA PETROL RAFİNERİSİNE DÜŞTÜ Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vurulan İHA'lardan birinin Moskova'daki petrol rafinerisinin teknik binasına düştüğünü ve binada yangın çıktığını aktardı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığına işaret eden Sobyanin, İHA saldırısında yaralı ve ölenlerin olmadığına dikkati çekti. Bu arada, Moskova'daki havalimanlarında gece saatlerindeki uçuşların ertelendiği açıklandı. İlginizi Çekebilir İspanya silah konusunda tavrını koydu: Rusya'da kullanılmayacak

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaş devam ediyor. Rus lider Vladimir Putin ve Ukraynalı lider Vladimir Zelenskiy tüm çabalara rağmen ne ateşkese tamam dedi ne de geri adım attı. İki ülke de bu süreçte binlerce kayıp verdi, ekonomik olarak büyük yara aldı.