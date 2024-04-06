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Haberler > Dünya > Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırı: Rusya dronlarla vurdu

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırı: Rusya dronlarla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya, saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'u gece yarısı vurdu. Dronlarla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

3 yıldır devam eden savaşta Rusya, Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov Rus dronlarının hedefi oldu. Bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırı: Rusya dronlarla vurdu - 1. Resim

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Shevchenkivskyi bölgesine dronla saldırı gerçekleştirildiğini açıklayarak binalarda hasar meydana geldiğini aktardı.

Terekhov, saldırıda yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedilirken 9 katlı yüksek bir bina, 3 yurt, idari bina, dükkan, benzin istasyonu ve araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırı: Rusya dronlarla vurdu - 2. Resim

Ukrayna ordusu ise hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 6 füzeden 3’ünü, 32 drondan da 28’ini imha ettiğini açıkladı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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