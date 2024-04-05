Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Hava üssüne saldırı düzenlendi

NATO toplantısından saatler sonra Ukrayna, Rusya'ya hava saldırısı düzenledi. Morozovsk Hava Üssü, Ukrayna tarafından İHA'larla hedef alındı. Engels şehrindeki stratejik öneme sahip hava üssüne yapılan saldırı, bölge halkında paniğe yol açtı. Son olarak Ukrayna, düzenlenen saldırılarda Rus uçaklarının imha edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti RUS UÇAKLARI İMHA EDİLDİ

RUSYA, MOSKOVA SALDIRISINDA UKRAYNA'YI SUÇLADI

ABD "UKRAYNA NATO ÜYESİ OLACAK" DEDİ

RUSYA'DA PATLAMA: HAVA ÜSSÜ VURULDU

RUSYA 53 İHA DÜŞÜRDÜ

05.04.2024 12:09

RUS UÇAKLARI İMHA EDİLDİ

Ukrayna Cuma günü yaptığı açıklamada, gece boyunca yapılan drone saldırılarında güney Rostov bölgesindeki bir hava üssünde en az altı Rus askeri uçağını imha ettiğini söyledi.

Ayrıca Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın bir gecede kendi topraklarına beş füze ve 13 insansız hava aracı fırlattığını söyledi.

05.04.2024 10:00

RUSYA, MOSKOVA SALDIRISINDA UKRAYNA'YI SUÇLADI

Rusya Soruşturma Komitesi, geçen ay Moskova dışındaki bir konser salonunda gerçekleşen silahlı saldırının Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonları" ile bağlantılı olabileceğini açıkladı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre komite, şüpheli saldırganlardan birinin cep telefonunda üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan kamuflajlı askerlerin ve Ukrayna'nın posta pulunun fotoğraflarına rastlandığını ve bunların olası bir bağlantının kanıtı olarak değerlendirildiğini söyledi.

05.04.2024 09:30

ABD "UKRAYNA NATO ÜYESİ OLACAK" DEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüşerek Kiev yönetiminin NATO üyesi olacağını söyledi.

Blinken, "Ukrayna, NATO’nun bir üyesi olacak. Washington zirvesi, Ukrayna ve NATO arasında bir köprü olma ve açık bir yol haritası çizme amacını taşıyor” dedi.

05.04.2024 08:15

RUSYA'DA PATLAMA: HAVA ÜSSÜ VURULDU

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Rostov ve Engels şehirlerine İHA saldırıları düzenledi. Morozovsk Hava Üssü, Ukraynalılar tarafından kamikaze silahlı insansız hava aracı yağmuruna tutuldu.

Engels şehrinde stratejik bombardıman uçaklarının yer aldığı hava üssüne düzenlenen saldırı sonrası bölge halkı büyük endişe yaşadı.

Rusya savunma bakanlığına göre Kiev, Rusya topraklarına 50'den fazla insansız hava aracı ateşleyerek haftalar içindeki en büyük gece saldırılarından birini gerçekleştirdi.

05.04.2024 07:30

RUSYA 53 İHA DÜŞÜRDÜ

RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Rus hava savunma sistemleri, gece boyunca çoğu Rostov bölgesi üzerinde olmak üzere 53 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdü.



Açıklamaya göre Rus stratejik bombardıman uçakları için bir hava üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde de bir İHA düşürüldü. Bakanlık, Kursk, Belgorod ve Krasnodar bölgeleri üzerinde de İHA'ların düşürüldüğünü bildirdi.

Yer: Rusya