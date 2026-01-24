ABD’de doktora yapan bir Hint vatandaşı ile nişanlısı, üniversite kampüsündeki ortak mutfakta köri soslu bir yemek ısıttıkları gerekçesiyle idari asistan tarafından uyarıldı. Bunun yazılı bir kural olmadığını söyleyerek ayrımcılık yapıldığını savunan çift, akademik baskıya maruz kalarak görevden alındıklarını ve doktora burslarının kesildiğini belirtti. Yaşananları mahkemeye taşıyan çift, 200 bin dolar (yaklaşık 8 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.

2023 yılının Eylül ayında Colorado Üniversitesi Boulder kampüsünde doktora yapan Hint vatandaşı Aditya Prakash ve nişanlısı Urmi Bhattacheryya, ortak mutfakta 'köri soslu' bir yemeği ısıtırken, bir görevli yanlarına gelerek, bu tür keskin kokulu yiyeceklerin ortak alanda ısıtılmaması gerektiğini söyledi.

Üniversitede köri krizi! Görevden alınan Hintli çifte rekor tazminat ödenecek

Prakash, böyle bir yasağın yazılı olmadığını, sandviç gibi yiyeceklerin kabul edilirken körinin yasaklanmasının ayrımcılık anlamına geldiğini savundu. Olaydan kısa süre sonra bölümdeki öğrencilere, “keskin kokulu yiyeceklerin ortak alanlarda tüketilmemesi” yönünde bir e-posta gönderildi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Çift, bu sürecin ardından akademik olarak baskı gördüklerini, danışmanlarının değiştirildiğini, görevden alındıklarını ve sonunda doktora burslarının iptal edildiğini belirtti. Üniversite ise öğrencilerin 'düşük performansını' gerekçe göstererek iddiaları reddetti.

Mayıs 2025’te ayrımcılık ve misilleme iddiasıyla üniversiteye dava açan Prakash ve Bhattacheryya'ya 200 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Çift yüksek lisans derecelerini aldı ancak üniversitede yeniden eğitim görmeleri ya da çalışmaları yasaklandı.

BBC’ye konuşan Prakash, davayı para için değil, “Hintlilere yönelik ayrımcılığın sonuçları olduğunu göstermek” için açtıklarını söyledi. Olay, Hindistan'da geniş yankı uyandırırken, birçok vatandaş yurtdışında benzer sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.

