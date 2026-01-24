Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da iklim politikaları kapsamında artık 'et ürünleri ve fosil yakıtlarla bağlantılı' tüm reklamlar kamusal alanlardan kaldırılacak. Amsterdam bu yasağı yürürlüğe koyan dünyadaki ilk başkent olurken, söz konusu yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.

Amsterdam'da yetkililer, iklime zarar verdiği belirtilen 'et ürünleri ve fosil yakıtlarla bağlantılı' tüm reklamları kamusal alanlarda yasaklama kararı aldı. Şehir meclisi, GroenLinks ve Partij voor de Dieren partilerinin sunduğu öneriyi Perşembe günü kabul etti.

Yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı. Belediye Meclis Üyesi Melanie van der Horst, Mayıs ayında uygulamaya geçmenin erken olacağını belirterek 'makul bir geçiş süresi' gerektiğini ifade etti.

Dünyada bir ilk! Amsterdamda et reklamları yasaklanıyor

Öte yandan düzenlemenin hava yolu taşımacılığı, kruvaziyer seyahatleri ve benzinli araçlara yönelik reklamları da kapsadığı belirtildi. Amsterdam, Utrecht ve Zwolle gibi birçok Hollanda kentinin ardından fosil yakıt reklamlarını yasaklayan belediyeler arasına katılıyor. Ancak bu adımı atan ilk başkent olması nedeniyle küresel ölçekte öne çıkıyor. Karar, Lahey, Delft ve Nijmegen gibi şehirlerde daha önce atılan adımların da genişletilmesi anlamına geliyor.

Yasak kararına öncülük eden partilerden Yeşil Sol Parti, kararı "İklim ve kamu sağlığı için önemli bir zafer" diye nitelendirdi. Yeşiller partili kent meclisi üyesi Jenneke van Pijpen, "Amsterdam'da, iklim krizini büyüten büyük şirketlerin reklamına artık yer yok" diye konuştu.

Yasağın hukuki boyutu ve uygulanabilirliği ise başkentte tartışmaların odağı halinde. Geçmişte fosil enerji tüketen ürün ve hizmetlerin reklamlarına yönelik yasaklar Hollanda'nın diğer kentlerinde uygulamaya sokulmuştu. Ancak et reklamları ilk kez yasaklanıyor.

