Ünlü Amerikalı profesörden çarpıcı analiz: Dünyadaki bütün sorunlar İngilizlere dayanıyor!

ABD'li ekonomi profesörü ve politika uzmanı Jeffrey Sachs dünyada yaşanan krizlerle alakalı çarpıcı bir analiz yaptı. Hindistan Pakistan meselesinden Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan savaşlara son yüzyılda yaşananların İngilizlerden kaynakladığını ifade etti. İngilizlerin Arapları Türklere karşı isyan ettirdiğini ifade eden Sachs'ın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

Columbia Üniversitesi profesörlerinden Jeffrey Sachs dünyada belli ülkeler ve bölgelerde yaşanan problemlerin uzun zamandır çözülememesini İngiltere'nin politikalarıyla açıkladı.

İngiliz dinleyicileri şaşırtan bu analiz sosyal medyada viral oldu.

ARKALARINDA HER YERDE ÇATIŞMALAR BIRAKTILAR.

Osmanlının yıkılmasının ardından kurulan yeni dünya düzeninin İngilizlerin eseri olduğuna dikkat çeken Jeffrey Sachs Sykes-Picot Anlaşmasının ne kadar sorunlu olduğunun altını çizdi.

Sachs videoda şunları söylüyor:

"Dünyadaki bütün sorunlar İngilizlere dayanıyor. Bu Pakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Orta Doğu'da ve burada Kıbrıs'ta geçerli çünkü 200 yıl boyunca en güçlü imparatorluk oldular ve arkalarında her yerde çatışmalar bıraktılar.

Şu anda Filistin'de yaşanan felaketi biliyorsunuz. Bunun nedenlerinden biri, 1915 ile 1970 yılları arasında İngilizlerin aynı bölgeyi üç farklı gruba vaat etmiş olmasıdır.

İlk olarak McMahon görüşmelerinde İngilizler Araplara söz verdi. 'Bizimle birlikte Türklere karşı savaşırsanız, sizindir' dedi. Sonra Sykes-Picot Anlaşmasını müzakere ederek Fransızlara 'Burası sizin' dediler. Ardından 1917'de Balfour Deklarasyonu'nda buranın bir Yahudi vatanı olduğunu söylediler.

Yani İngilizler kendilerine ait olmayan toprakları üç kez vaat ettiler ve bana kalırsa çok da yüzsüzler. Ve şimdi tüm bunları çözmeniz gerekiyor, ancak sorunlar da buradan kaynaklanıyor."

JEFFREY SACHS KİMDİR?

Jeffrey David Sachs, 5 Kasım 1954 doğumlu Amerikalı bir ekonomist ve kamu politikası analisti. Columbia Üniversitesi’nde profesörlük yapıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nin direktörlüğünü yürütüyor.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın başkanlığını da sürdürüyor.

Sachs, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) konusunda özel danışmanı. 2001-2018 yılları arasında BM Genel Sekreterlerine (Kofi Annan, Ban Ki-moon ve António Guterres) danışmanlık yaptı. Özellikle 2000’li yıllarda yoksulluğu azaltmayı hedefleyen Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG'ler) ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Ayrıca aşırı yoksulluğu ve açlığı sona erdirmeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Millennium Promise Alliance’ın kurucu ortağı ve baş stratejisti.

Sachs, çok sayıda kitap yazdı ve çeşitli ödüller aldı. Ancak ekonomi politikaları, COVID-19’un kökeni ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki görüşleri tartışmalara sebep oldu.

EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARİYERİ

Michigan’da Yahudi bir ailede büyüyen Sachs, Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1980 yılında Harvard’da öğretim üyeliğine başladı, 28 yaşında profesörlük unvanını kazandı. Harvard’da Uluslararası Kalkınma Enstitüsü ve Uluslararası Kalkınma Merkezi gibi kurumların yöneticiliğini yaptı.

2002-2016 yılları arasında Columbia Üniversitesi’nde Earth Institute’un direktörlüğünü üstlendi. Halen aynı üniversitede sürdürülebilir kalkınma üzerine dersler veriyor.