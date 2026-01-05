Bir döneme damga vuran Hollywood oyuncusu Mickey Rourke’in biriken kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilmek üzere olduğu bildirildi. Ünlü yıldızın kira borcu için bağış kampanyası başlatılırken, bu durum hayranları ve yakın çevresini harekete geçirdi.

Bir dönemin yıldız oyuncularından Mickey Rourke, son dönemde değişen görünümü ve mali sıkıntılarıyla gündeme oturdu. 73 yaşındaki eski oyuncu ve boksörün 59 bin 100 dolarlık kira borcu nedeniyle evinden tahliye edilmek üzere olduğu ortaya çıktı. Ünlü yıldızın 3 gün içinde kirayı ödemesi, ya da 3 gün içinde evini boşaltması gerektiği bildirildi.

Ünlü Hollywood yıldızının eski halinden eser yok! Kira borcu için kampanya başlatıldı

YAKINLARI HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün evinin önünde görüntülenen Rourke’un bitkin hali sevenlerini üzerken, kira borcu ise yakınlarını harekete geçirdi. Rourke'un yakın arkadaşı Liya-Joelle Jones, usta oyuncunun evinden atılmaması için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

GoFundMe'de "Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin" başlığıyla açılan kampanyada hedef 100 bin dolar olarak belirlendi. Kampanya başladıktan sonraki ilk 6 saat içinde 1500 dolar toplandığı aktarıldı.

Kampanyanın açıklamasında, oyuncunun acil bir durumla karşı karşıya olduğu vurgulanarak, "Mickey, çalışmaları ve hayatı boyunca verdiği her şeye rağmen şu anda evini riske atan zorlu bir mali durumla boğuşuyor" ifadelerine yer verildi.

MICKEY ROURKE KİMDİR?

Mickey Rourke, asıl adıyla Philip Andre Rourke Jr., 16 Eylül 1952 doğumlu Amerikalı oyuncu ve eski profesyonel boksördür. 1980’li yıllarda yıldızı parlayan Rourke, Angel Heart, Rumble Fish ve The Pope of Greenwich Village gibi filmlerle ün kazandı. Bir dönem oyunculuğa ara verip boksa yönelen Rourke, 2000’li yıllarda Sin City, The Wrestler (Bu filmle Altın Küre kazandı), Iron Man 2 ve The Expendables gibi yapımlarla güçlü bir geri dönüş yaptı.

