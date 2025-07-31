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Uzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram! Yeni çekirge türü keşfedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram! Yeni çekirge türü keşfedildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da yeni bir çekirge türü keşfedildi. Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığındaki çekirgeye"Acrophylla alta" adı verildi. Bu, bölgede bulunan en ağır böcek türü olabilir.

ABC News'un haberinde, yeni bir değnek çekirgesi türü keşfine yer verildi.

Buna göre, Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Uzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram! Yeni çekirge türü keşfedildi - 1. Resim

BOYUTU VE AĞIRLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Söz konusu türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.

Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Uzunluğu 40 santimetre, ağırlığı 44 gram! Yeni çekirge türü keşfedildi - 2. Resim

TÜRÜN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ AĞIRLIĞI

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini kaydetti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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