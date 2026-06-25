Venezuela büyük depremlerle sallandı! Trump'tan açıklama geldi: Ciddi sayıda can kaybı var
Venezuela, 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremle yıkım yaşadı. Venezuela’ya yardım etmeye hazır olduklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" ifadelerini kullandı.
- Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi.
- Depremler başkent Karakas ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açtı.
- ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu ve "ciddi sayıda can kaybı" olduğunu bildirdi.
- Trump, ABD hükümetinin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeleri için talimat verdiğini açıkladı.
- ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceğini tahmin etti.
ABD Başkanı Donald Trump’tan Venezuela’da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu belirten Trump, 'ciddi sayıda can kaybı' olduğunu bildirdi.
"İLK GELEN HABERLER İYİ DEĞİL"
ABD’nin Venezela’ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.
VENEZUELA ŞİDDETLİ DEPREMLERLE SARSILMIŞTI
Venezuela’da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılar başkent Karakas ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.