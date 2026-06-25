Venezuela, 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremle yıkım yaşadı. Venezuela’ya yardım etmeye hazır olduklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan Venezuela’da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu belirten Trump, 'ciddi sayıda can kaybı' olduğunu bildirdi.

Venezuela büyük depremlerle sallandı! Trump'tan açıklama geldi: Ciddi sayıda can kaybı var

"İLK GELEN HABERLER İYİ DEĞİL"

ABD’nin Venezela’ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA ŞİDDETLİ DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Venezuela’da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılar başkent Karakas ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.

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