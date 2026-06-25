A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Son grup maçımız öncesi ''Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı, Dünya Kupası'ndan elendi mi?'' gibi sorular gündemde yerini koruyor.

Türkiye-ABD maçında görev yapacak hakem ekibi açıklandı. Karşılaşmayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Omar Mohamed Al Ali olurken, yedek yardımcı hakem olarak ise Mohamed Alhammadi görev yapacak. Peki, Türkiye-ABD maçı ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı, Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmanın hakemi Mustapha Ghorbal oldu

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran Cuma günü oynanacak Türkiye-ABD maçı Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmanın hakemi Mustapha Ghorbal oldu

TÜRKİYE-ABD MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Türkiye-ABD maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, milli takımın turnuvadaki son mücadelesini şifresiz olarak takip edebilecek.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmanın hakemi Mustapha Ghorbal oldu

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselme şansı artık kalmadı. Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Türkiye, son maç öncesinde matematiksel olarak gruptan çıkma ihtimalini tamamen kaybetti.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmanın hakemi Mustapha Ghorbal oldu

ABD MAÇINI KAZANIRSAK NE OLUR?

Türkiye'nin ABD karşısında galip gelmesi, Dünya Kupası'nda üst tura yükselmesi için yeterli olmayacak. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay'a karşı aldığı sonuçlar nedeniyle muhtemel puan eşitliğinde rakiplerinin gerisinde kalıyor. ABD karşısında alınacak galibiyet sadece gruptaki puan durumunu etkileyecek.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmanın hakemi Mustapha Ghorbal oldu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk iki maçından puan çıkartamadığı için 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. ABD karşılaşması, Türkiye'nin turnuvadaki son maçı olacak.

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